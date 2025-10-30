L'entreprise italienne Bending Spoons lève 710 millions de dollars pour une valorisation de 11 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bending Spoons a levé 710 millions de dollars lors d'un tour de table qui lui a permis d'atteindre une valorisation de 11 milliards de dollars, a annoncé le groupe technologique italien dans un communiqué jeudi. Bending Spoons, dont le siège est à Milan, s'est imposé comme l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Europe, grâce à sa stratégie consistant à racheter des entreprises technologiques en difficulté et à les réorganiser. L'évaluation marque une forte augmentation par rapport au chiffre de 2,55 milliards de dollars obtenu lors d'une levée de fonds en février 2024. Mercredi, Bending Spoons a annoncé un accord pour racheter AOL à Yahoo, la dernière d'une série d'acquisitions comprenant la plateforme de services vidéo Vimeo, le service de partage de fichiers WeTransfer, l'outil de prise de notes Evernote et l'éditeur de photos Remini.

Les nouveaux fonds propres, ainsi que le financement par emprunt, soutiendront les projets d'acquisitions supplémentaires et d'investissements accrus dans les technologies propriétaires, l'intelligence artificielle et le portefeuille de produits existant, a déclaré l'entreprise.

L'opération a été menée par des comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management, Inc. et soutenue par des investisseurs tels que Baillie Gifford, Cox Enterprises et Durable Capital Partners.

Goldman Sachs International a agi en tant qu'agent de placement unique, tandis que Clifford Chance a joué le rôle de conseiller juridique. Les banquiers considèrent l'entreprise comme un candidat pour une offre publique initiale (introduction en bourse) aux États-Unis.