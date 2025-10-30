 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 129,36
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise italienne Bending Spoons lève 710 millions de dollars pour une valorisation de 11 milliards de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bending Spoons a levé 710 millions de dollars lors d'un tour de table qui lui a permis d'atteindre une valorisation de 11 milliards de dollars, a annoncé le groupe technologique italien dans un communiqué jeudi. Bending Spoons, dont le siège est à Milan, s'est imposé comme l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Europe, grâce à sa stratégie consistant à racheter des entreprises technologiques en difficulté et à les réorganiser. L'évaluation marque une forte augmentation par rapport au chiffre de 2,55 milliards de dollars obtenu lors d'une levée de fonds en février 2024. Mercredi, Bending Spoons a annoncé un accord pour racheter AOL à Yahoo, la dernière d'une série d'acquisitions comprenant la plateforme de services vidéo Vimeo, le service de partage de fichiers WeTransfer, l'outil de prise de notes Evernote et l'éditeur de photos Remini.

Les nouveaux fonds propres, ainsi que le financement par emprunt, soutiendront les projets d'acquisitions supplémentaires et d'investissements accrus dans les technologies propriétaires, l'intelligence artificielle et le portefeuille de produits existant, a déclaré l'entreprise.

L'opération a été menée par des comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management, Inc. et soutenue par des investisseurs tels que Baillie Gifford, Cox Enterprises et Durable Capital Partners.

Goldman Sachs International a agi en tant qu'agent de placement unique, tandis que Clifford Chance a joué le rôle de conseiller juridique. Les banquiers considèrent l'entreprise comme un candidat pour une offre publique initiale (introduction en bourse) aux États-Unis.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
124,900 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank