L'entreprise indienne Yotta va construire un centre d'IA de 2 milliards de dollars avec les puces Blackwell de Nvidia
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 05:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne de centres de données Yotta Data Services a déclaré mercredi qu'elle allait construire l'un des plus grands centres de calcul d'IA d'Asie en utilisant les dernières puces Blackwell Ultra de Nvidia

NVDA.O , dans le cadre d'un projet d'un coût supérieur à 2 milliards de dollars.

Valeurs associées

NVIDIA
184,9700 USD NASDAQ +1,18%
