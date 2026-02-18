L'entreprise indienne Yotta va construire un centre d'IA de 2 milliards de dollars avec les puces Blackwell de Nvidia

La société indienne de centres de données Yotta Data Services a déclaré mercredi qu'elle allait construire l'un des plus grands centres de calcul d'IA d'Asie en utilisant les dernières puces Blackwell Ultra de Nvidia

NVDA.O , dans le cadre d'un projet d'un coût supérieur à 2 milliards de dollars.