L'entreprise indienne Yotta va construire un centre d'IA de 2 milliards de dollars avec les puces Blackwell de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société indienne de centres de données Yotta Data Services a déclaré mercredi qu'elle allait construire l'un des plus grands centres de calcul d'IA d'Asie en utilisant les dernières puces Blackwell Ultra de Nvidia
NVDA.O , dans le cadre d'un projet d'un coût supérieur à 2 milliards de dollars.
