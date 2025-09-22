L'entreprise indienne Rossell Techsys remporte un contrat avec Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre -
** Les actions de Rossell Techsys ROSC.NS augmentent de 6,4% à 798,35 roupies
** Le fournisseur de services d'ingénierie et de fabrication signe un contrat à long terme, à livraison indéfinie et quantité indéfinie avec Boeing BA.N pour la fabrication d'assemblages de panneaux électriques pour le système d'entraînement des pilotes T-7A Red Hawk
** La société peut produire jusqu'à 1 200 ensembles de navires jusqu'en 2033 dans le cadre de l'accord
** Les volumes échangés sont 2,7 fois supérieurs à la moyenne sur 30 jours, à 779 519 actions
** L'action est prête à gagner pour une quatrième session consécutive
** ROSC en hausse de ~74% depuis le début de l'année
