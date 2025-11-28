L'entreprise indienne Reliance atteint son plus haut niveau depuis 14 mois et vise une troisième hausse mensuelle grâce à l'amélioration de ses perspectives de bénéfices

28 novembre - ** Reliance Industries RELI.NS gagne 5,2% en novembre et est en passe de faire un bond d'environ 16% en trois mois

** Les actions de RELI montent jusqu'à 1,1 % pendant la journée pour atteindre leur plus haut niveau depuis 16 mois; elles s'échangeaient en dernier lieu 0,5 % plus haut

** Plusieurs courtiers, dont J.P. Morgan, Investec et Jefferies, réitèrent leur opinion positive sur RELI cette semaine, citant l'amélioration des bénéfices et la croissance à deux chiffres dans les secteurs de la vente au détail, de la consommation et de la transformation du pétrole en produits chimiques

** Jefferies maintient son opinion "acheter" et relève son objectif de cours à 1 785 roupies, contre 1 780 roupies précédemment

** Le groupe s'attend à des gains dans le secteur de la consommation en 2026 en raison de l'approfondissement de la distribution dans les segments des produits de base, des boissons et des produits de beauté

** Note que la demande festive plus forte stimule la rentabilité de la vente au détail, et que les marges de raffinage élevées sont également positives

** Les hausses probables des tarifs des télécommunications et l'introduction en bourse prévue de Jio Platforms au premier semestre 2026 soutiendront également les bénéfices - Jefferies

** Depuis le début de l'année, RELI a augmenté de ~29%, dépassant la hausse de 11% du Nifty 50 .NSEI