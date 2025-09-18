L'entreprise indienne Gokaldas mise sur la croissance de l'UE et l'expansion de l'Afrique pour contrer les tarifs douaniers de Trump

Le fabricant indien de textiles Gokaldas Exports GOKL.NS prévoit d'augmenter ses expéditions vers l'Union européenne et le Royaume-Uni, et d'accroître sa production en Afrique, alors que les tarifs douaniers punitifs américains menacent de réduire les bénéfices, a déclaré la principale dirigeante de l'entreprise.

Gokaldas, qui réalise environ 75 % de ses ventes autonomes aux États-Unis et compte Walmart WMT.N , Gap GAP.N et JCPenney parmi ses clients, s'attend à ce que sa marge bénéficiaire trimestrielle de base se réduise à un chiffre, contre environ 12 % au premier trimestre de l'exercice 2026.

Le fabricant de textiles produit environ 90 millions de vêtements par an, les exportations vers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France représentant la majeure partie de ses 38,64 milliards de roupies (438,97 millions de dollars) de revenus d'exploitation pour l'exercice 2025.

"Si les droits de douane réciproques de 50 % sont maintenus à long terme, il sera difficile de faire des affaires avec les États-Unis. Les droits de douane constitueraient un obstacle important", a déclaré à Reuters Sivaramakrishnan Ganapathi, directrice générale de Gokaldas.

Gokaldas a offert des remises et absorbé une partie des coûts liés à l'augmentation des droits de douane américains afin de maintenir les relations avec ses clients.

Les détaillants américains attendent l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Inde avant d'apporter d'autres changements à leurs chaînes d'approvisionnement.

Mais Sivaramakrishnan Ganapathi a prévenu: "Les gens feront cela pendant un trimestre ou deux... mais pas au-delà"

Le secteur indien des exportations textiles , d'une valeur de 38 milliards de dollars, s'est battu contre la hausse des droits de douane américains, qui sont nettement plus élevés que ceux appliqués à des pays concurrents tels que le Bangladesh et le Viêt Nam, tous deux soumis à un prélèvement réciproque de 20 %.

Gokaldas a progressivement transféré une partie de sa production au Kenya et en Éthiopie, où les droits de douane sont moins élevés, après que certains clients ont demandé que les produits soient originaires d'Afrique. Ces deux pays sont soumis à des droits de douane de base de 10 %.

L'entreprise a augmenté ses exportations vers le Royaume-Uni et l'Union européenne, dans le but de doubler leur part de revenus combinés de 10 % en deux ans, lorsque l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Inde entrera en vigueur.

(1 $ = 88,0250 roupies indiennes)