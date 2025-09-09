L'entreprise indienne Glenmark Pharma gagne du terrain alors qu'AbbVie paie 700 millions de dollars pour des droits sur des médicaments anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 septembre - ** Les actions de Glenmark Pharma GLEN.NS augmentent de 2% à 2 092 roupies, leur plus haut niveau depuis plus d'un mois
** L'unité de la société pharmaceutique Ichnos Glenmark Innovation obtient 700 millions de dollars d'AbbVie
ABBV.N dans le cadre d'un accord de licence mondial pour son médicament expérimental contre le cancer du sang ISB 2001 en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Chine et en Chine élargie
** L'action est notée "achat" en moyenne; le PT médian est de 2 380 roupies - données compilées par LSEG
** L'action est en hausse de 30 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer