L'entreprise indienne Glenmark Pharma gagne du terrain alors qu'AbbVie paie 700 millions de dollars pour des droits sur des médicaments anticancéreux
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 06:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Glenmark Pharma GLEN.NS augmentent de 2% à 2 092 roupies, leur plus haut niveau depuis plus d'un mois

** L'unité de la société pharmaceutique Ichnos Glenmark Innovation obtient 700 millions de dollars d'AbbVie

ABBV.N dans le cadre d'un accord de licence mondial pour son médicament expérimental contre le cancer du sang ISB 2001 en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Chine et en Chine élargie

** L'action est notée "achat" en moyenne; le PT médian est de 2 380 roupies - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 30 % depuis le début de l'année

ABBVIE
210,130 USD NYSE -1,13%
