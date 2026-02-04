L'entreprise indienne Fractal Analytics vise une valorisation allant jusqu'à 1,6 milliard de dollars lors de son introduction en bourse et souhaite devenir la première société cotée en bourse spécialisée dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des commentaires de l'entreprise sur l'évaluation et la croissance future, et refonte de l'ensemble du document) par Haripriya Suresh

L'entreprise indienne d'intelligence artificielle Fractal Analytics FRAL.NS vise une valorisation allant jusqu'à 144,5 milliards de roupies (1,60 milliard de dollars) dans le cadre d'une introduction en bourse à échelle réduite . L'introduction en bourse permettra à l'entreprise de devenir la première société purement axée sur l'IA à être cotée en bourse dans le pays et d'établir potentiellement la référence en matière de technologie. La dernière évaluation de Fractal est inférieure à celleobtenue lors du précédent tour de table, et la société a également réduit la taille de son émission de plus de 40 %. Il a été conseillé à la société de laisser de l'argent sur la table car l'IA est une nouvelle catégorie pour les investisseurs, a déclaré mercredi à Reuters le directeur général de Fractal, Srikanth Velamakanni.

"Les investisseurs ne comprennent pas l'IA pour l'instant. [On nous a dit de veiller à ce que le prix de l'introduction en bourse soit suffisamment attractif pour que tous ceux d'entre nous qui ne connaissent pas encore cette catégorie puissent venir investir, apprendre et se développer grâce à elle", a-t-il déclaré.

La société, qui a fixé une fourchette de prix de 857 à 900 roupies par action pour son introduction en bourse, sera cotée sur les bourses indiennes aux alentours du 16 février.

Les actionnaires actuels ont également réduit le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en bourse, ce qui, selon M. Velamakanni, s'explique par le fait qu'ils ne souhaitent pas vendre au prix actuel. Fondée en 2000, la société d'analyse et d'intelligence artificielle basée à Mumbai compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises mondiales de technologie et de consommation, telles que Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , selon son prospectus.

Elle devrait être introduite en bourse cette année sur un marché primaire national en demi-teinte. Seules trois sociétés ont lancé des introductions en bourse en janvier, contre 10 en décembre, dans un contexte de faiblesse du marché due aux incertitudes commerciales et géopolitiques.

M. Velamakanni a balayé l'incertitude entourant les dépenses technologiques, affirmant que ces budgets sont réorientés vers l'IA.

Fractal envisage d'utiliser une partie du produit de son introduction en bourse pour acquérir des entreprises qui ont développé une "activité défendable et susceptible de faire l'objet d'une licence" autour des produits d'IA, ainsi que des entreprises ayant des capacités dans le domaine des sciences de la vie, dans le but de renforcer son expertise dans ce domaine, a déclaré M. Velamakanni.

(1 $ = 90,4270 roupies indiennes)