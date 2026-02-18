L'entreprise indienne de centres de données Yotta va construire un centre d'IA de 2 milliards de dollars avec les puces Blackwell de Nvidia

La société indienne de centres de données Yotta Data Services a déclaré mercredi qu'elle allait construire l'un des plus grands centres de calcul d'IA d'Asie en utilisant les dernières puces Blackwell Ultra de Nvidia

NVDA.O , dans le cadre d'un projet d'un coût de plus de 2 milliards de dollars.

Le projet comprend un engagement de quatre ans d'une valeur de plus d'un milliard de dollars dans le cadre duquel Nvidia établira l'un des plus grands clusters DGX Cloud d'Asie-Pacifique au sein de l'infrastructure de Yotta, a déclaré l'entreprise.

Cette décision intervient alors que les fournisseurs mondiaux de cloud, notamment Microsoft MSFT.O et Amazon <AMZN.O >, augmentent la capacité de leurs centres de données d'IA en Inde, dans le contexte d'une demande croissante de services d'IA générative et d'une volonté de localiser l'infrastructure informatique de pointe.

L'investissement s'inscrit également dans le cadre des contrôles américains à l'exportation qui ont remodelé les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les puces d'IA avancées, incitant les entreprises à approfondir les partenariats sur des marchés tels que l'Inde.

Le supercluster, qui devrait être opérationnel d'ici le mois d'août, sera déployé sur le campus du centre de données de Yotta, près de la capitale New Delhi, avec une capacité supplémentaire provenant de son installation dans la capitale financière de l'Inde, Mumbai.

Yotta, qui fait partie du groupe immobilier du milliardaire indien Niranjan Hiranandani, est un partenaire de Nvidia en Inde et gère trois campus de centres de données à Mumbai, Gujarat et près de New Delhi.