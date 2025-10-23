 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne Cipla signe un pacte avec Lilly pour vendre le tirzépatide, un médicament amaigrissant, en Inde
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant indien de médicaments Cipla CIPL.NS a signé un accord avec Eli Lilly LLY.N pour vendre en Inde le tirzépatide, l'ingrédient actif de Mounjaro, le médicament phare de l'entreprise américaine pour la perte de poids, ont déclaré les entreprises jeudi.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
812,920 USD NYSE +1,65%
