L'entreprise indienne Cipla signe un pacte avec Lilly pour vendre le tirzépatide, un médicament amaigrissant, en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant indien de médicaments Cipla CIPL.NS a signé un accord avec Eli Lilly LLY.N pour vendre en Inde le tirzépatide, l'ingrédient actif de Mounjaro, le médicament phare de l'entreprise américaine pour la perte de poids, ont déclaré les entreprises jeudi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer