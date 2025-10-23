L'entreprise indienne Cipla signe un pacte avec Lilly pour vendre le tirzépatide, un médicament amaigrissant, en Inde

Le fabricant indien de médicaments Cipla CIPL.NS a signé un accord avec Eli Lilly LLY.N pour vendre en Inde le tirzépatide, l'ingrédient actif de Mounjaro, le médicament phare de l'entreprise américaine pour la perte de poids, ont déclaré les entreprises jeudi.