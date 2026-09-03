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L'entreprise indienne Cipla et la société chinoise Qilu s'associent pour le lancement aux États-Unis du biosimilaire du Keytruda de Merck
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 17:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Cipla CIPL.NS a annoncé jeudi que sa filiale américaine avait conclu un partenariat exclusif avec la société chinoise Qilu Pharmaceutical en vue d'obtenir une licence pour commercialiser sur le marché américain une version biosimilaire du Keytruda, le médicament anticancéreux de Merck MRK.N .

Voici plus de détails:

* En vertu de cet accord, Qilu se chargera du développement, des autorisations réglementaires, de la fabrication et de la fourniture du QL2107, une version biosimilaire du Keytruda de Merck, tandis que Cipla USA sera responsable de la commercialisation et des ventes aux États-Unis.

* Le QL2107 a été développé afin d’offrir aux patients une option thérapeutique plus abordable, présentant le même profil de sécurité et d’efficacité que le traitement anticancéreux d’origine.

* Cipla a déclaré que cet accord s’inscrit dans sa stratégie visant à élargir son portefeuille de biosimilaires axés sur l’oncologie, en tirant parti des capacités de recherche et de fabrication de Qilu ainsi que du réseau commercial américain de Cipla.

* Le Keytruda, qui était jusqu’à récemment le médicament le plus vendu au monde, est utilisé contre 20 types différents de tumeurs cancéreuses et 45 types et stades de cancer. Merck devrait perdre la protection par brevet du Keytruda en 2028 .

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