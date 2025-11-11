 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne Britannia devrait connaître sa plus forte baisse depuis un an après le départ de son directeur général de longue date
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 05:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Les actions de la société indienne Britannia Industries

BRIT.NS ont chuté jusqu'à 6,7% dans les premiers échanges mardi après que son président-directeur général Varun Berry a démissionné après plus d'une décennie au sein de la société d'aliments emballés.

Berry, qui a précédemment travaillépour des entreprises telles que PepsiCo PEP.O et Hindustan Unilever HLL.NS , a rejoint Britannia en 2013 en tant que vice-président et directeur de l'exploitation avant de prendre en charge le poste de directeur général en 2014.

Berry, qui a également été vice-président exécutif de Britannia, a été redésigné directeur général en mai après la démission de Rajneet Kohli en mars.

L'action s'échangeait pour la dernière fois à 5 830,50 roupies, en baisse de 4,9 %, et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis un an.

Britannia, qui fabrique les biscuits "Jim Jam" et "NutriChoice", a nommé la semaine dernière l'ancien chef de Birla Opus, Rakshit Hargave, au poste dedirecteur général.

Ce remaniement de la direction intervient alors que les fabricants de biens de consommation en Inde sont confrontés à des réductions de taux d'imposition et à des tendances de consommation changeantes, ce qui accroît la pression pour protéger les marges et soutenir la croissance.

