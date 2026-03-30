L'entreprise indienne Bharti Airtel annonce une levée de fonds d'un milliard de dollars pour son activité de centres de données Nxtra

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Le groupe indien Bharti Airtel BRTI.NS a annoncé lundi que son activité de centre de données, Nxtra Data, avait levé 1 milliard de dollars auprès d'Alpha Wave Global, Carlyle CG.O et Anchorage Capital.

Le financement valorise Nxtra à 3,1 milliards de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse.