L'entreprise indienne Bharti Airtel annonce une levée de fonds d'un milliard de dollars pour son activité de centres de données Nxtra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe indien Bharti Airtel BRTI.NS a annoncé lundi que son activité de centre de données, Nxtra Data, avait levé 1 milliard de dollars auprès d'Alpha Wave Global, Carlyle CG.O et Anchorage Capital.
Le financement valorise Nxtra à 3,1 milliards de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse.
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