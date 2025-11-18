L'entreprise indienne Azad Engineering signe un contrat avec Pratt & Whitney Canada pour la fourniture de pièces de moteurs d'avion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails à partir du paragraphe 2)

L'entreprise indienne Azad Engineering AZAD.NS a déclaré mardi avoir signé un accord avec Pratt & Whitney Canada Corporationpour développer et fabriquer des composants de moteurs d'avion.

Azad, basé à Hyderabad, qui fabrique des machines et des équipements industriels dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et l'énergie, n'a pas indiqué la valeur de la commande, invoquant la confidentialité.

Le pacte avec Pratt & Whitney Canada est un contrat à long terme.

Azad compte General Electric GE.N et Honeywell International HON.O parmi ses clients, selon son site web.