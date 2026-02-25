L'entreprise grecque Metlen signe un accord de coopération en matière d'approvisionnement et de commerce de GNL avec Shell

La société grecque Metlen MTLN.L a déclaré mercredi qu'elle avait signé un protocole d'accord avec Shell SHEL.L pour coopérer sur la fourniture et le commerce de gaz naturel liquéfié.

Les entreprises énergétiques grecques ont cherché à conclure des accords pour approvisionner l'Europe centrale et méridionale en GNL produit aux États-Unis, alors que les États-Unis s'efforcent de remplacer le gaz russe en Europe.

Metlen, un groupe énergétique et métallurgique coté à Londres et à Athènes, a déclaré que l'accord lui permettrait de sécuriser et de commercialiser entre 0,5 et 1,0 milliard de mètres cubes de GNL par an entre 2027 et 2031, les livraisons étant acheminées par les terminaux grecs de Revithoussa et d'Alexandroupolis.

L'accord prévoit également l'utilisation du corridor gazier vertical, un itinéraire pour transporter le gaz de la Grèce à travers l'Europe centrale et l'Ukraine, permettant l'accès à d'autres marchés européens au-delà de l'Europe du Sud-Est, la Grèce cherchant à renforcer son rôle de pays de transit du gaz.

Un consortium dirigé par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N a signé des accords de bail exclusifs au début du mois pour rechercher du gaz naturel au large de la Grèce méridionale, renforçant ainsi la présence américaine en Méditerranée orientale.

En novembre, Exxon Mobil XOM.N a rejoint Energean ENOG.L et Helleniq pour explorer un autre bloc offshore dans l'ouest de la Grèce.

Shell n'a pas souhaité donner plus de détails.