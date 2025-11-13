L'entreprise Grayscale, spécialisée dans les cryptomonnaies, révèle une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout des données financières et du contexte dans les paragraphes 4 à 9)

Grayscale a enregistré une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2025, le gestionnaire d'actifs axé sur les crypto-monnaies a révélé dans son document d'introduction en bourse aux États-Unis jeudi.

La société a rendu public son dossier d'introduction en bourse quelques heures après que le président Donald Trump a signé un accord pour mettre fin à la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire du pays.

Le marché des nouvelles cotations devrait redémarrer à plein régime après avoir été affecté par le manque de personnel dela Securities and Exchange Commission pendant la fermeture.

Grayscale, basée à Stamford, Connecticut, a déclaré un bénéfice net de 203,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 318,7 millions de dollarspour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice net de 223,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 397,9 millions de dollars un an plus tôt.

La société a attribué la baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices à la diminution des frais de gestion à la suite de certaines sorties de fonds et distributions.

Grayscale est la dernière d'une cohorte croissante de sociétés de crypto-monnaies de premier plan à faire appel aux marchés publics cette année, alors que l'administration Trump, favorable aux crypto-monnaies, rapproche les actifs numériques du grand public.

Le géant du stablecoin Circle CRCL.N , l'échange de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss Gemini GEMI.O , le propriétaire de CoinDesk Bullish BLSH.N , et Figure Technology

FIGR.O de Mike Cagney sont entrés en bourse à New York cette année.

Fondée en 2013, Grayscale gère environ 35 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 40 produits d'investissement.

La société, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de l'offre, est un acteur de premier plan dans le paysage cryptographique et supervise un fonds négocié en bourse de bitcoin s au comptant de premier plan.

La victoire historique de Grayscale au tribunal contre la SEC en 2023 a joué un rôle crucial dans l'ouverture de la voie pour l'approbation des ETF de bitcoins au comptant l'année dernière.

Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies et Cantor sont les principaux souscripteurs de l'offre. Grayscale sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "GRAY".