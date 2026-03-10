L'entreprise Gracenote de Nielsen poursuit l'OpenAI pour l'utilisation de métadonnées dans l'apprentissage de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Gracenote de Nielsen VALCVN.UL , qui crée des métadonnées permettant d'identifier des films, des programmes télévisés et d'autres médias, a poursuivi OpenAI devant le tribunal fédéral de Manhattan mardi, alléguant que son travail a été utilisé sans autorisation pour former l'intelligence artificielle.

* Gracenote affirme dans la plainte qu'OpenAI a abusé de son matériel protégé par le droit d'auteur pour entraîner ChatGPT à reproduire ses descriptions et identifiants de contenu.

* Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que les modèles d'intelligence artificielle de l'entreprise "favorisent l'innovation, sont formés à partir de données accessibles au public et sont fondés sur l'utilisation équitable"

* Le directeur général de Gracenote, Jared Grusd, a déclaré dans un communiqué qu'OpenAI "a choisi d'utiliser sans autorisation des décennies de notre travail propriétaire pour construire et vendre ses modèles"

* Gracenote a demandé un montant non précisé de dommages-intérêts et une décision de justice interdisant à OpenAI d'utiliser ses données.

* Gracenote a déclaré employer plus de 1 000 rédacteurs qui "recherchent, ingèrent, agrègent, recherchent, éditent, écrivent, conservent et lient le contenu" pour sa base de données d'émissions et de films.

* Le procès indique que Gracenote a pu inciter ChatGPT à créer des copies de ses identifiants et descriptions d'émissions de télévision populaires, notamment "Breaking Bad", "Game of Thrones", "The Office" et "Saturday Night Live", ce qui indique qu'OpenAI les a utilisés dans sa formation.

* Gracenote accorde traditionnellement des licences sur ses métadonnées aux distributeurs de médias. La plainte indique également que Gracenote octroie des licences à d'autres fournisseurs d'IA pour leur formation. Elle affirme que l'utilisation par OpenAI du contenu de Gracenote menace de porter atteinte à ces deux marchés.