L'entreprise française Mistral emprunte 830 millions de dollars pour construire un centre de données d'IA

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(Mise à jour des paragraphes 3 à 6) par Supantha Mukherjee et Leo Marchandon

STOCKHOLM, 30 mars - Mistral, le principal fournisseur d'IA en Europe, a levé 830 millions de dollars de nouveaux emprunts pour acheter 13 800 puces Nvidia NVDA.O pour un grand centre de données près de Paris, a déclaré l'entreprise à Reuters, alors que l'Europe s'efforce de développer l'infrastructure de l'IA pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine.

L'accord, qui devrait être annoncé lundi, marque la première levée de dette de Mistral et souligne la confiance croissante des investisseurs dans les entreprises d'IA européennes, qui cherchent à contester la domination des géants américains de la technologie comme Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O et Amazon

AMZN.O dans l'informatique en nuage et les services d'IA.

La levée de dette de Mistral a été financée par un consortium de sept banques, dont BNP Paribas BNPP.PA , Crédit Agricole CIB CAGR.PA , HSBC HSBA.L et MUFG 8306.T , a précisé la société. Le centre de données de Bruyeres-le-Chatel devrait être opérationnel au deuxième trimestre 2026.

Mistral a choisi le site pour son premier centre de données en février 2025. Le mois dernier, la société a dévoilé des plans pour une deuxième installation en Suède et a déclaré qu'elle chercherait à obtenir 200 mégawatts de capacité à travers l'Europe d'ici la fin de 2027.

"La mise à l'échelle de notre infrastructure en Europe est essentielle pour donner à nos clients les moyens d'agir et pour garantir que l'innovation et l'autonomie en matière d'IA restent au cœur de l'Europe", a déclaré le directeur général Arthur Mensch dans un communiqué transmis à Reuters.

La startup basée à Paris, qui fournit des modèles d'IA aux forces armées françaises, s'est positionnée comme une alternative européenne aux leaders américains de l'IA, offrant à la fois des modèles et des services d'infrastructure aux gouvernements et aux entreprises à la recherche d'une plus grande indépendance technologique.