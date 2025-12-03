L'entreprise Fintech Marquis informe les entreprises touchées suite à une violation par ransomware

La société Fintech Marquis informe les banques et les coopératives de crédit américaines après qu'une attaque par ransomware en août a permis aux pirates d'accéder à des fichiers contenant des données sur les clients, selon une déclaration de l'entreprise mardi.

Le fournisseur de marketing numérique et physique basé au Texas a détecté une activité suspecte sur son réseau et a confirmé par la suite qu'il avait été touché par un ransomware, a déclaré la société dans un document déposé auprès du procureur général du Maine.

Une enquête a révélé qu'un intrus a exploité le pare-feu SonicWall de Marquis le 14 août et a peut-être acquis certains fichiers de ses systèmes, indique le document.

Marquis a déclaré qu'elle émet des avis au nom de ses clients actuels et anciens dont elle conservait les données. L'examen des fichiers consultés a révélé qu'ils contenaient des renseignements personnels reçus de certains clients d'affaires.

Les données potentiellement exposées comprennent les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale, les numéros d'identification des contribuables et certaines informations sur les comptes financiers.

Marquis a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé de preuves d'une utilisation abusive des données, selon les divulgations.