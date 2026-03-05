L'entreprise fintech Dave poursuit son redressement après l'offre augmentée d'obligations convertibles de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

5 mars -

** Les actions de l'application bancaire Dave DAVE.O ont augmenté de 5,9 % à 223 $ tôt jeudi et sont en voie d'augmenter pour le huitième jour consécutif après une augmentation supérieure à l'objectif.

** La société basée à Los Angeles, en Californie, a annoncé tôt jeudi () le prix de son offre privée d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans, d'un montant de 175 millions de dollars.

** Le prix de conversion initial de 279,13 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 210,67 $.

** Les actions de DAVE ont augmenté pour la septième séance consécutive le mercredi, clôturant en hausse de 0,9 % après que la société a dévoilé () une offre de 150 millions de dollars à des fins générales, y compris le rachat d'actions.

** La société utilisera le produit pour racheter 334 000 actions pour environ 70,5 millions de dollars afin de faciliter la couverture, et utilisera environ 15 millions de dollars pour financer des options d'achat plafonnées.

** Le prix plafond initial de 421,34 $ est le double de la dernière vente de l'action le mercredi.

** Avec l'opération de jeudi, l'action est en légère hausse depuis le début de l'année et en hausse de ~140% au cours des 12 derniers mois.

** Les 10 analystes sont tous optimistes sur le titre et leur prévision médiane de 310 $ implique une hausse de 47 % par rapport à la dernière clôture, selon les données de LSEG.