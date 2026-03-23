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L'entreprise espagnole Puig confirme qu'elle est en pourparlers avec Estee Lauder en vue d'une fusion
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de beauté espagnol Puig

PUIGb.MC a confirmé lundi qu'il était en pourparlers de fusion avec Estee Lauder EL.N .

Aucun accord n'a été conclu et il n'y a aucune assurance quant à l'opération ou aux conditions potentielles, a ajouté la société espagnole.

Fusions / Acquisitions

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ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
PUIG BRANDS B
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