L'entreprise espagnole Puig confirme qu'elle est en pourparlers avec Estee Lauder en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de beauté espagnol Puig

PUIGb.MC a confirmé lundi qu'il était en pourparlers de fusion avec Estee Lauder EL.N .

Aucun accord n'a été conclu et il n'y a aucune assurance quant à l'opération ou aux conditions potentielles, a ajouté la société espagnole.