L'entreprise espagnole Multiverse lève 217 millions de dollars pour compresser les modèles d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'IA espagnole Multiverse Computing a déclaré jeudi qu'elle avait levé 189 millions d'euros (217 millions de dollars) auprès de la société d'investissement Bullhound Capital, HP Inc HPQ.N , Forgepoint Capital et Toshiba, pour compresser les modèles de langage de l'IA. L'entreprise a déclaré avoir mis au point une technologie de compression capable de réduire la taille des grands modèles de langage (LLMs) jusqu'à 95 % sans nuire aux performances et de réduire les coûts jusqu'à 80 %. Cette technologie combine des idées issues de la physique quantique et de l'apprentissage automatique de manière à imiter les systèmes quantiques, mais sans nécessiter d'ordinateur quantique. Le dernier tour de table fait de Multiverse la plus grande startup espagnole dans le domaine de l'IA, rejoignant ainsi la liste des principales startups européennes dans ce domaine, telles que Mistral, Aleph Alpha, Synthesia, Poolside et Owkin. Multiverse a lancé des versions compressées de LLM tels que le

META.O Llama de Meta, le DeepSeek chinois et le Mistral français, et d'autres modèles seront bientôt disponibles, a déclaré la société. "Nous nous concentrons uniquement sur la compression des LLM open-source les plus utilisés, ceux que les entreprises utilisent déjà," a déclaré Enrique Lizaso Olmos, directeur général de l'entreprise. "Lorsque vous vous rendez dans une entreprise, la plupart d'entre elles utilisent la famille de modèles Llama." L'outil est également disponible sur le marché de l'IA d'Amazon

AMZN.O Web Services.

(1 $ = 0,8709 euros)