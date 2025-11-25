 Aller au contenu principal
L'entreprise espagnole Cirsa renoue avec les bénéfices au troisième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions pour 2025
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les résultats au paragraphe 3, le contexte de l'introduction en bourse et la performance de l'action aux paragraphes 4-6)

La société espagnole de jeux d'argent Cirsa CIRSA.MC a déclaré mardi que son résultat net était devenu positif au troisième trimestre, en grande partie grâce à la croissance des revenus de son activité de paris en ligne.

Le bénéfice net de Cirsa s'est élevé à 15,2 millions d'euros (17,5 millions de dollars) au cours du trimestre, contre une perte de 10,3 millions d'euros il y a un an.

La société basée à Barcelone a déclaré que toutes ses unités commerciales ont enregistré des revenus plus élevés que l'année dernière, et a relevé ses prévisions de bénéfices de base pour l'ensemble de l'année entre 750 millions et 753 millions d'euros, au lieu des 740-750 millions d'euros précédemment prévus. Cirsa a été introduite en bourse en juillet par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N dans le cadre d'une première offre publique qui l'a valorisée à 2,52 milliards d'euros. Blackstone a conservé une participation de 78 % dans Cirsa.

Cependant, les actions de la société, qui exploite des casinos, des plateformes de jeux et des machines à sous en Espagne, en Amérique latine, en Italie, au Maroc et au Portugal, ont chuté d'environ 16 % depuis leur introduction en bourse.

Elles ont été plombées par un effet de contagion des autres acteurs du secteur, l'augmentation de la taxe sur les jeux en Grande-Bretagne et les "résultats sportifs favorables aux clients", bien qu'en réalité ces facteurs n'aient qu'un impact minime sur Cirsa, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank avant les résultats.

(1 dollar = 0,8678 euro)

