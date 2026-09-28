L'entreprise de technologies de défense REDLattice conclut un accord avec une SPAC en vue de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

REDLattice a accepté de s'introduire en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération d'acquisition à vocation spécifique avec la société de chèque en blanc Bold Eagle Acquisition BEAG.O , ont annoncé lundi les deux entreprises.

Cette opération valorise l'entreprise américaine spécialisée dans les technologies de défense à 1,25 milliard de dollars avant levée de fonds.

Voici quelques détails:

* L'opération devrait générer un produit pouvant atteindre environ 610 millions de dollars, dont 335 millions de dollars de capitaux engagés provenant de fonds communs de placement et d'investisseurs institutionnels, nouveaux et existants.

* Elle intervient alors que les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), qui constituent une voie alternative vers les marchés boursiers, font leur retour aux États-Unis après des années d’activité modérée.

* Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d’une introduction en bourse, puis utilise ces fonds pour fusionner avec une société privée ou l’acquérir, la faisant ainsi entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

* Fondée en 2012, REDLattice fournit des solutions d’interception légale, de recherche sur les vulnérabilités et d’acquisition de renseignements.

* “La société vend exclusivement à des agences gouvernementales au niveau national ou fédéral et est un partenaire de confiance pour plus de 100 clients répartis dans 23 pays”, a-t-elle ajouté.

* Une fois la transaction finalisée, REDLattice devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier “REDL”.

* Les deux sociétés prévoient que l’opération sera finalisée vers la fin de l’année 2026.