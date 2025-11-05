L'entreprise de technologie spatiale Voyager chute après avoir annoncé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre -

** Les actions de Voyager Technologies VOYG.N ont baissé de 3,7 % après le marché à 25,33 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux cinq mois après son entrée en bourse

** La société basée à Denver, Colorado, annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 300 millions de dollars (CBs)

** La société utilisera une partie du produit net de l'offre pour soutenir son expansion par le biais d'une croissance organique et d'acquisitions stratégiques

** Elle a l'intention d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées employées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** L'action du fournisseur de solutions technologiques pour l'espace et la défense a ouvert à 69,75 $ le 11 juin après une introduction en bourse d'environ 383 millions de dollars au prix de 31 $

** L'action VOYG a chuté de 5,6 % le mercredi pour clôturer à 26,29 $

** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard de dollars

** 4 des 5 analystes couvrant VOYG considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 l'évalue comme un "maintien"; le PT médian est de 46 $, selon LSEG