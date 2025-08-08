L'entreprise de technologie médicale Heartflow gagne 47 % lors de ses débuts au Nasdaq

Les actions de Heartflow HTFL.O ont augmenté de près de 47,4 % lors de leur entrée sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de technologie médicale à 2,27 milliards de dollars.