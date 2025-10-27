L'entreprise de technologie éducative Chegg, touchée par l'IA, supprime des emplois et nomme un nouveau directeur général dans le cadre d'une restructuration majeure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie éducative Chegg CHGG.N a déclaré lundi qu'elle supprimerait 388 postes dans le monde, soit environ 45% des effectifs, afin de réduire les coûts et de rationaliser les opérations, alors qu'elle s'efforce de s'adapter à l'évolution croissante vers des outils alimentés par l'IA.

La société, qui propose la location de manuels scolaires, l'aide aux devoirs et le tutorat, a déclaré que "les nouvelles réalités de l'IA et la réduction du trafic de Google vers les éditeurs de contenu ont entraîné une baisse significative du trafic et des revenus de Chegg".

Chegg a également annoncé que Dan Rosensweig reprendrait ses fonctions de directeur général avec effet immédiat, en remplacement de Nathan Schultz, qui s'est retiré et agira en tant que conseiller exécutif. Rosensweig avait déjà dirigé l'entreprise de février 2010 à juin 2024.

La société basée à Santa Clara, en Californie, prévoit d'engager des frais d'environ 15 à 19 millions de dollars liés à la restructuration d'ici le premier trimestre 2026, et de 12 à 16 millions de dollars d'ici le quatrième trimestre 2026.

L'entreprise comptait 1 271 employés au 31 décembre 2024, selon son dernier rapport annuel.

Chegg, qui a intenté un procès à Google parce que ses résumés d'IA nuisaient au trafic, avait entamé un examen stratégique et étudiait la possibilité d'une vente ou d'une opération de rachat.

L'entreprise a déclaré lundi qu'elle avait conclu cet examen et qu'elle continuerait à opérer en tant qu'entreprise autonome.

Ses actions ont chuté de plus de 10 % depuis le début de l'année, après avoir perdu 85,6 % en 2024.