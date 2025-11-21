L'entreprise de systèmes électriques IES Holding en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de la société de systèmes électriques IES Holding IESC.O ont augmenté de 5 % à 375 $ dans les premiers échanges ** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société augmente de 16% à 897,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 3,77 $ par action, contre 2,61 $ par action l'année précédente

** En prévision de l'exercice 2026, nous nous attendons à une croissance continue dans nos segments d'exploitation communications, solutions d'infrastructure et commercial et industriel, qui sont positionnés pour bénéficier d'une demande forte et continue, en particulier dans notre marché final des centres de données", a déclaré le directeur général Matt Simmes

** Co a récemment annoncé () l'acquisition de Gulf Island

GIFI.O , un fabricant d'acier, pour un montant de 12 dollars par action en numéraire

** A la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 78% depuis le début de l'année