L'entreprise de soins de santé Premier va être privatisée pour un montant de 2,6 milliards de dollars

par Christy Santhosh

Le fournisseur de services de santé Premier PINC.O a déclaré lundi qu'il avait accepté d'être racheté par une filiale de la société d'investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,6 milliards de dollars.

Premier travaille avec des hôpitaux, des systèmes de santé et d'autres fournisseurs pour réduire les coûts et améliorer les soins aux patients en coordonnant l'achat d'équipements et de fournitures.

"Alors que le paysage des soins de santé continue d'évoluer rapidement, la transition vers une propriété privée améliorera une fois de plus la flexibilité financière de l'entreprise", a déclaré Michael Alkire, directrice générale de Premier.

Au début de l'année 2023, Premier a commencé à évaluer les options stratégiques, qui comprenaient une vente potentielle d'une partie ou de la totalité de l'entreprise, ou d'autres partenariats. Très rapidement, la société a vendu certaines activités non liées aux soins de santé à Omnia Partners pour environ 800 millions de dollars, ce qui a permis à Premier de se concentrer sur son cœur de métier, les soins de santé.

Michael Cherny, analyste chez Leerink, a déclaré qu'une "opération de privatisation semble logique", notant le décalage constant entre la valeur de Premier en tant que partenaire des systèmes de santé et sa valeur sur les marchés publics.

"Étant donné que le capital-investissement en général dispose d'une quantité importante de fonds inexploités, nous ne serions pas surpris de voir d'autres transactions dans un univers plus large pour des entreprises dans des situations similaires", a ajouté Michael Cherny.

Patient Square paiera 28,25 dollars en espèces par action pour Premier, soit une prime de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action vendredi. L'opération devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026.

Les actions de Premier, basée en Caroline du Nord, ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 28 dollars avant la mise sur le marché.