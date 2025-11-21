L'entreprise de soins de santé Azenta bondit après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de la société de soins de santé Azenta AZTA.O ont augmenté de 18% à 35,50 $ avant le marché

** La société a publié un bénéfice par action ajusté de 21 cents au quatrième trimestre, contre des estimations de 19 cents - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires trimestriel de 159,2 millions de dollars par rapport aux estimations de 156,2 millions de dollars

** Prévoit une croissance organique totale du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de l'ordre de 3 % à 5 %, contre une augmentation de 3 % pour l'exercice 2025

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 40% depuis le début de l'année