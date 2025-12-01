L'entreprise de services publics Exelon chute après avoir annoncé une offre de dette convertible de 900 millions de dollars

1er décembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité Exelon EXC.O ont baissé de 1,3 % en début de marché à 46,50 dollars, alors qu'elle recherche des capitaux

** EXC, basée à Chicago, Illinois, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 900 millions de dollars à échéance 2029

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser ou refinancer la dette, ou pour les besoins généraux de l'entreprise

** EXC a une capitalisation boursière d'environ 48 milliards de dollars ** Le mois dernier, EXC a battu les estimations des analystes pour les bénéfices du 3ème trimestre, grâce à des tarifs d'électricité plus élevés et à des coûts de récupération des tempêtes moins élevés

** Les actions d'EXC ont augmenté de 1,2 % vendredi, augmentant le gain annuel à ~25 % et dépassant le gain de 19 % de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** Sur les 20 analystes couvrant EXC, la répartition des recommandations est la suivante: 8 " achat fort " ou " achat ", 10 " maintien " et 2 " vente "; leur prévision médiane est de 50 $, selon les données de LSEG