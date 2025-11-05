L'entreprise de services publics AES affiche une hausse de son bénéfice trimestriel en raison de l'augmentation des tarifs de l'électricité

La société américaine de services publics AES AES.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, sous l'effet d'une augmentation des tarifs de l'électricité et d'une forte demande d'énergie.

Les services publics ont fait pression pour augmenter les factures des clients afin de financer la mise à niveau des infrastructures essentielles telles que les réseaux électriques et les lignes électriques pour soutenir une augmentation sans précédent de la demande d'électricité, principalement due à la construction rapide de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie.

AES a également enregistré une croissance significative de son unité de production d'énergie renouvelable depuis l'année dernière, stimulée par une poussée mondiale en faveur de sources de production d'énergie plus propres, à un moment où la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets.

"Nous avons actuellement un carnet de commandes de 11,1 gigawatts de contrats d'achat d'électricité signés, dont 4 GW avec des clients hyperscalers, et la grande majorité d'entre eux seront mis en service au cours des trois prochaines années", a déclaré le directeur général Andres Gluski.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3,35 milliards de dollars pour le trimestre, contre 3,29 milliards de dollars il y a un an.

La société basée en Virginie a déclaré que le bénéfice net, part du groupe, s'élevait à 634 millions de dollars, contre 504 millions de dollars l'année précédente.