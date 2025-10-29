L'entreprise de services publics AEP augmente son plan d'investissement pour répondre à la demande d'électricité des centres de données

American Electric Power AEP.O a augmenté son plan d'investissement quinquennal à 72 milliards de dollars mercredi, contre 54 milliards de dollars précédemment, afin de répondre aux besoins en énergie sans précédent des clients à forte charge, y compris les centres de données et les industries.

Les actions de la société ont augmenté de 3,2 % dans les échanges avant bourse.

Les entreprises américaines de services publics augmentent leurs budgets de dépenses d'investissement pour répondre à la demande croissante de capacité électrique des grandes entreprises technologiques qui mettent en place des centres de données pour prendre en charge les tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

AEP a déclaré que le plan était soutenu par 28 gigawatts de nouvelle charge soutenue par des accords avec les clients, en hausse de 4 GW depuis juillet, et 190 GW supplémentaires de demandes de charge à divers stades de développement.

Desservant environ 5,6 millions de clients dans 11 États et possédant le plus grand réseau de transport d'électricité des États-Unis, l'entreprise a déclaré que la demande de pointe de son réseau devrait atteindre 65 GW d'ici à 2030, contre 37 GW actuellement.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait atteindre des sommets en 2025 et 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données nécessaires au fonctionnement des technologies d'intelligence artificielle.

L'unité AEP Transmission de la société a également obtenu une garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars en octobre de la part du ministère américain de l'énergie pour moderniser près de 5 000 miles de lignes de transmission dans l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, l'Oklahoma et la Virginie-Occidentale.

Le total des recettes d'exploitation trimestrielles a augmenté de près de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,01 milliards de dollars.

Au cours du troisième trimestre, le segment des services publics de transmission et de distribution a enregistré un bénéfice d'exploitation de 259,1 millions de dollars, contre 245,2 millions de dollars l'année précédente.

AEP a réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année dans la fourchette de 5,75 à 5,95 dollars par action et a déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce qu'il se situe dans la moitié supérieure de cette fourchette.

La compagnie d'électricité basée dans l'Ohio a déclaré un bénéfice ajusté de 1,80 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes de 1,81 $ par action, selon les données compilées par LSEG.