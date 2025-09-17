L'entreprise de sécurité Verisure prévoit de lever 3,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en Suède

L'introduction en bourse pourrait être la plus importante depuis des années en Suède

L'entreprise était auparavant une division de la société suédoise Securitas

Le produit de l'opération servira à renforcer le bilan et à financer une opération de fusion et d'acquisition

La société de services de sécurité Verisure, basée en Suisse, a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de s'inscrire à la bourse de Stockholm et de lever 3,1 milliards d'euros (3,7 milliards de dollars) dans le cadre de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de Suède depuis des années.

Le groupe a refusé de dire à quel montant l'introduction en bourse pourrait valoriser la société, ajoutant qu'il fournirait des informations supplémentaires à une date ultérieure.

Verisure, initialement une division du groupe de sécurité suédois Securitas SECUb.ST appelée Securitas Direct, a déclaré qu'elle avait plus que triplé sa base de clients entre 2014 et 2024 et qu'elle voyait encore une marge de croissance substantielle.

"Bien que nous soyons bien établis en tant que leader du marché, nous ne faisons que commencer avec une longue piste à venir", a déclaré le directeur général Austin Lally dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10,3 % en 2024 pour atteindre 3,4 milliards d'euros, avec un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 819 millions d'euros, en hausse de 24 % par rapport à 2023.

La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour renforcer son bilan en refinançant une partie de sa dette et pour financer l'acquisition d'ADT Mexico.

Dans le cadre de l'introduction en bourse, Verisure prévoit de lever 235 millions d'euros auprès de deux investisseurs existants, Alba Investments et Securholds Spain, a indiqué la société.

Verisure a déclaré que la bourse Nasdaq Stockholm avait conclu que l'entreprise remplissait les conditions d'admission à la cote, à condition que l'opération d'introduction en bourse se déroule comme prévu.

Les conditions complètes seront incluses dans un prospectus d'introduction en bourse qui sera publié ultérieurement, a ajouté la société.

Les conseillers financiers de l'opération sont DNB Carnegie, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Nordea, Banca March et Banco Santander, a indiqué Verisure.

(1 $ = 0,8435 euro)