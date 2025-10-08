L'entreprise de sécurité Verisure fait un bond de 25 % après ses débuts à la bourse de Stockholm

L'introduction en bourse s'inscrit dans le cadre d'une reprise plus générale du marché européen des introductions en bourse

L'introduction en bourse de Verisure est sursouscrite à plusieurs reprises

L'introduction en bourse marque la deuxième fois que l'entreprise entre en bourse

Les actions du groupe de services de sécurité Verisure VSURE.ST ont grimpé en flèche mercredi, premier jour de cotation à la bourse de Stockholm, à la suite de la plus importante introduction en bourse d'une société européenne depuis le début de l'année, selon les données du LSEG.

Les actions de Verisure ont d'abord bondi de 24,7 % pour atteindre un sommet de 16,53 euros par action dans les échanges du matin, par rapport au prix de 13,25 euros fixé lors de l'introduction en bourse, qui avait valorisé le groupe à 13,7 milliards d'euros (15,9 milliards de dollars). L'action s'échangeait à 15,64 euros vers 1142 GMT.

L'introduction en bourse du fournisseur de systèmes d'alarme basé en Suisse est la dernière en date d'une reprise plus large du marché européen des introductions en bourse après un premier semestre morose où plusieurs introductions prévues ont été retirées en raison des tensions commerciales et des inquiétudes concernant le conflit au Moyen-Orient.

FORT INTÉRÊT DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET DU PUBLIC SUÉDOIS

Verisure, qui avait précédemment fixé à une fourchette de prix de l'action comprise entre 12,25 et 13,50 euros, a déclaré dans un communiqué que l'offre avait été sursouscrite à plusieurs reprises.

"L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels suédois et internationaux, ainsi que du grand public suédois", a déclaré la société.

Verisure, initialement une unité de la société suédoise Securitas SECUb.ST , a été cotée pour la première fois en 2006 sous le nom de Securitas Direct. Son propriétaire majoritaire actuel est la société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman.

La société a annoncé en septembre qu'elle prévoyait de s'introduire sur le Nasdaq suédois et de lever 3,1 milliards d'euros.

Elle a déclaré mercredi que, si une option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit de l'introduction en bourse s'élèvera à environ 3,6 milliards d'euros.

En septembre, le groupe suédois de banque numérique Noba

NOBA.ST s'est envolé lors de ses débuts à la bourse de Stockholm après une introduction en bourse qui avait évalué la société à 44,5 milliards de couronnes (4,72 milliards de dollars).

Le même mois, la fintech suédoise Klarna KLAR.N (buy-now, pay-later) a également fait un bond lors de ses débuts en bourse , à New York. Klarna fait partie des grands noms qui ont abandonné leurs projets d'introduction en bourse au début de l'année. (1 $ = 0,8610 euro) (1 $ = 9,4205 couronnes suédoises)