 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 520,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise de sciences de la vie Agilent revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Agilent Technologies A.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles, misant sur une amélioration de la demande pour ses outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et le développement de médicaments.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie, telles qu'Agilent, ont enregistré de faibles niveaux de commandes au cours des deux dernières années, en raison de la réduction des dépenses des clients du secteur de la biotechnologie. Toutefois, les organismes de recherche sous contrat ont signalé une demande constante de l'industrie pour des outils et des services utilisés dans le développement de nouveaux médicaments.

Agilent prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,91 et 6,93 milliards de dollars pour l'année, contre une fourchette de 6,73 à 6,81 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 5,56 et 5,59 dollars par action, contre une prévision précédente de 5,54 à 5,61 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 5,58 dollars par action.

La société s'attend également à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 1,82 et 1,84 milliard de dollars, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars.

Elle prévoit un bénéfice compris entre 1,57 et 1,60 dollar par action pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,60 dollar par action.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre s'est élevé à 1,74 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,67 milliard de dollars.

Les ventes dans le secteur des sciences de la vie et du diagnostic se sont élevées à 670 millions de dollars, dépassant les estimations de 641,5 millions de dollars, tandis que les recettes de son unité CrossLab, qui offre des produits et des services pour la gestion des laboratoires, se sont élevées à 744 millions de dollars, dépassant les estimations de 718,27 millions de dollars.

Son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet s'est élevé à 1,37 $ par action, ce qui est conforme aux estimations.

Valeurs associées

AGILENT TECH
118,690 USD NYSE +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président argentin Javier Milei (2e.à.g) peu avant d'être la cible de projectiles, à Lomas de Zamora, en Argentine, le 27 août 2025 ( AFP / Juan Mabromata )
    Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne
    information fournie par AFP 27.08.2025 22:58 

    Le président argentin Javier Milei a été mercredi la cible de projectiles divers, pierres ou bouteilles, lancés par des manifestants mécontents d'une supposée affaire de corruption touchant son entourage, a constaté l'AFP. M. Milei, qui circulait à bord d'un véhicule ... Lire la suite

  • Nvidia prévoit un CA supérieur aux estimations au T3
    Nvidia prévoit un CA supérieur aux estimations au T3
    information fournie par Reuters 27.08.2025 22:53 

    par Arsheeya Bajwa et Stephen Nellis Nvidia a dit mercredi prévoir un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). Le titre du groupe a chuté de 2,5% dans ... Lire la suite

  • Logo de Snowflake (Crédit: / Adobe Stock)
    Snowflake grimpe en flèche après avoir relevé ses prévisions annuelles
    information fournie par Reuters 27.08.2025 22:33 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 août - ** Les actions de la société Snowflake SNOW.N en hausse de 12,3 % à 225 $ après ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia
    information fournie par AFP 27.08.2025 22:32 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, les investisseurs se montrant confiants à l'approche des résultats trimestriels du géant américain des semi-conducteurs Nvidia , acteur-clé du secteur de l'intelligence artificielle (IA). Le Dow Jones a pris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank