L'entreprise de sciences de la vie Agilent revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Agilent Technologies A.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir dépassé les estimations trimestrielles, misant sur une amélioration de la demande pour ses outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et le développement de médicaments.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie, telles qu'Agilent, ont enregistré de faibles niveaux de commandes au cours des deux dernières années, en raison de la réduction des dépenses des clients du secteur de la biotechnologie. Toutefois, les organismes de recherche sous contrat ont signalé une demande constante de l'industrie pour des outils et des services utilisés dans le développement de nouveaux médicaments.

Agilent prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,91 et 6,93 milliards de dollars pour l'année, contre une fourchette de 6,73 à 6,81 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,79 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 5,56 et 5,59 dollars par action, contre une prévision précédente de 5,54 à 5,61 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 5,58 dollars par action.

La société s'attend également à ce que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 1,82 et 1,84 milliard de dollars, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars.

Elle prévoit un bénéfice compris entre 1,57 et 1,60 dollar par action pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,60 dollar par action.

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre s'est élevé à 1,74 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,67 milliard de dollars.

Les ventes dans le secteur des sciences de la vie et du diagnostic se sont élevées à 670 millions de dollars, dépassant les estimations de 641,5 millions de dollars, tandis que les recettes de son unité CrossLab, qui offre des produits et des services pour la gestion des laboratoires, se sont élevées à 744 millions de dollars, dépassant les estimations de 718,27 millions de dollars.

Son bénéfice ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet s'est élevé à 1,37 $ par action, ce qui est conforme aux estimations.