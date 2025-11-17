L'entreprise de satellites York Space Systems révèle une augmentation de 59 % de son chiffre d'affaires lors de son introduction en bourse aux États-Unis

York Space Systems a enregistré une hausse de 59% de son chiffre d'affairespour les neuf premiers mois de 2025, a révélé la société de satellites dans ses documents d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, alors que les émetteurs font la queue pour exploiter la fenêtre d'introduction en bourse de décembre.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis devrait reprendre vers la fin de l'année, les entreprises cherchant à s'introduire en bourse après que la fermeture du gouvernement, la plus longue de l'histoire, a réduit la capacité de la Securities and Exchange Commission à examiner les documents.

"La fenêtre d'introduction en bourse se rétrécit rapidement. Il ne reste vraiment que deux bonnes semaines dans le calendrier 2025 des introductions en bourse, la semaine du 8 décembre et celle du 15 décembre", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Je m'attends à ce qu'il y ait une activité d'introduction en bourse au cours de ces deux semaines, mais de nombreuses transactions ont sans doute été reportées à 2026."

La société York Space, basée à Denver (Colorado), a déclaré une perte nette de 56 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 280,9 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte nette de 73,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 176,9 millions de dollars un an plus tôt.

La société deviendrait la dernière entreprise spatiale à entrer en bourse cette année, alors que les acteurs privés du secteur font l'objet d'une attention accrue à la suite du regain d'intérêt du gouvernement fédéral pour les capacités spatiales.

York Space a été évaluée à plus d'un milliard de dollars lors de la vente d'une participation majoritaire à la société de rachat AE Industrial Partners, spécialisée dans l'aérospatiale, en 2022, a rapporté Reuters.

Firefly Aerospace FLY.O , soutenue par AE Industrial, est entrée en bourse au début de l'année, ce qui a constitué la plus importante cotation américaine d'une entreprise de technologie spatiale cette année.

York Space, fondée en 2012 par Dirk Wallinger, fournit des plates-formes satellitaires à bas prix à ses clients, dont le ministère américain de la Défense.

Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les chefs de file de l'opération. York Space sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "YSS".