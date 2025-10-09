 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 037,00
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise de robots de livraison Serve Robotics s'associe à DoorDash pour étendre sa portée
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement de l'action) par Deborah Mary Sophia

Serve Robotics SERV.O a annoncé jeudi un partenariat avec DoorDash DASH.O pour déployer ses robots de trottoir afin d'honorer les commandes sur la plateforme de livraison de nourriture, dans le but de capter davantage de clients et d'étendre sa portée au-delà d'Uber Eats.

Les actions de la société de robotique basée à San Francisco ont bondi de plus de 25 % en milieu de journée, atteignant leur plus haut niveau en huit mois.

La société a déclaré que les clients qui commandent via DoorDash dans certains magasins et restaurants de Los Angeles pourraient voir leurs commandes livrées par un robot Serve, ajoutant qu'elle prévoyait d'étendre ses livraisons DoorDash à l'ensemble des États-Unis.

Les entreprises ont de plus en plus recours à l'automatisation pour les livraisons sur le dernier kilomètre afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'accélérer les délais de service dans un contexte de forte demande.

L'association avec DoorDash, la principale plateforme de livraison de produits alimentaires du pays, aidera Serve à augmenter le volume de commandes disponibles pour ses robots en s'adressant aux commerçants et aux clients qui utilisent DoorDash plutôt que l'application de livraison de produits alimentaires d'Uber UBER.N .

Jusqu'à présent, Serve a déployé ses robots pour des livraisons uniquement sur Uber Eats, avec laquelle elle s'est associée en 2021.

"Ce partenariat nous permet d'aller dans des villes où DoorDash est l'acteur dominant. Maintenant que nous avons une taille de flotte aussi importante, il y a une offre très conséquente que nous pouvons fournir aux entreprises... et nous cherchons à augmenter la demande, afin que chaque minute de chaque jour, les robots aient accès à plus d'emplois", a déclaré Ali Kashani, cofondateur et directeur général de Serve, lors d'une interview.

Le partenariat avec DoorDash augmentera les revenus de Serve lorsqu'il atteindra un niveau équivalent à celui d'Uber Eats, a-t-il ajouté.

Serve opère actuellement dans des villes comme Los Angeles, Miami, Chicago et Atlanta par l'intermédiaire d'Uber Eats et a effectué plus de 100 000 livraisons en provenance de plus de 2 500 restaurants.

Ce partenariat intervient quelques jours après que DoorDash a dévoilé son robot de livraison interne, Dot, qui peut naviguer sur les pistes cyclables, les routes et les trottoirs.

DoorDash a également conclu un partenariat avec Wing d'Alphabet GOOGL.O pour les livraisons par drone.

Valeurs associées

ALPHABET-A
240,8000 USD NASDAQ -1,56%
DOORDASH RG-A
276,5400 USD NASDAQ -1,60%
SERVE ROBOTICS
16,9800 USD NASDAQ +23,54%
UBER TECH
97,060 USD NYSE -2,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau d'affichage à Tel-Aviv montre une photo du président américain Donald Trump avec l'inscription "Merci, président Trump" et un autre arbore le drapeau israélien, après l'accord sur Gaza, le 9 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël annonce que "toutes les parties" ont signé la première phase de l'accord sur Gaza
    information fournie par AFP 09.10.2025 18:51 

    Israël et le Hamas ont signé jeudi la première phase d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, pour mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite

  • Gaza: que prévoit l'accord Israël-Hamas ?
    Gaza: que prévoit l'accord Israël-Hamas ?
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 18:46 

    Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages, après de fortes pressions du président américain Donald Trump. Selon le bureau de Benjamin Netanyahu, l'accord a été signé jeudi en Egypte, et il entrera en vigueur ... Lire la suite

  • Des manifestants poussent un bac à ordures pour ériger une barricade, le 9 octobre 2025 à Antananarivo (Madagascar) ( AFP / Luis TATO )
    Madagascar: milliers de manifestants à Antananarivo, des blessés et des arrestations
    information fournie par AFP 09.10.2025 18:46 

    "Le problème, c'est le système": des milliers de personnes, dont de nombreuses ont été blessées par les forces de l'ordre, se sont mobilisées jeudi à Antananarivo à l'appel d'un mouvement né il y a deux semaines, pour protester contre le pouvoir malgache. Les promesses ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris retrouve le calme et termine en léger repli
    information fournie par AFP 09.10.2025 18:29 

    La Bourse de Paris a conclu en très léger repli jeudi au cours d'une séance calme alors que la situation politique en France se détend et que les investisseurs vont se focaliser sur les résultats de sociétés américaines. L'indice vedette CAC 40 a cédé 0,23% à 8.041,36 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank