L'entreprise de recyclage de batteries Redwood nomme Ahuja, ancien directeur financier de Tesla, au poste de directeur financier

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L'entreprise de recyclage de batteries Redwood Materials a nommé lundi Deepak Ahuja, ancien directeur financier de Tesla TSLA.O , au poste de directeur financier.

Cette nomination intervient alors que Redwood cherche à renforcer son leadership financier afin de soutenir l'expansion de l'approvisionnement en minéraux critiques, dans un contexte de forte hausse de la demande énergétique due à la construction rapide de centres de données dédiés à l'IA.

* Fondée en 2017, Redwood est dirigée par son directeur général, JB Straubel, qui est également cofondateur et administrateur de Tesla.

* Redwood récupère des éléments essentiels, notamment le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre, en recyclant des batteries, et déploie des systèmes de stockage d'énergie qui fournissent des services au réseau et alimentent les centres de données.

* M. Ahuja a occupé le poste de directeur financier de Tesla à deux reprises et a quitté ses fonctions en 2019.

* Après Tesla, il a été directeur financier de Verily Life Sciences, puis directeur commercial et financier chez Zipline, une entreprise de livraison et de logistique par drone.