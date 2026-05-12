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Lockheed Martin franchit une étape clé dans le remplacement du missile Stinger
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 09:34

Le groupe de défense américain a validé les capacités de détection de son intercepteur QuadStar dans le cadre du programme de nouvelle génération de l'armée américaine.

Lockheed Martin annonce que son missile QuadStar a réussi le test de caractérisation du capteur du programme NGSRI ("Next-Generation Short-Range Interceptor"), destiné à remplacer le missile sol-air Stinger de l'armée américaine.

Le missile a été lancé depuis un système de lancement CLA ("Command Launch Assembly") et a suivi une trajectoire tactique tout en démontrant des performances de détection supérieures à celles du système existant. Le test visait notamment à valider la capacité du capteur à capturer des images, traiter les signaux embarqués et maintenir le suivi de la cible.

Selon le groupe, l'essai a confirmé le bon fonctionnement du système de lancement, des fonctions critiques du missile ainsi que des technologies de détection embarquées. Lockheed Martin met également en avant l'utilisation d'un traitement du signal piloté par intelligence artificielle et d'une architecture ouverte destinée à faciliter les mises à niveau futures.

Randy Crites, vice-président des programmes avancés de Lockheed Martin, a déclaré que ce succès permettait au groupe de rester "sur la bonne trajectoire" pour livrer un intercepteur de nouvelle génération destiné à protéger les forces américaines et leurs alliés.

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