L'entreprise de recyclage de batteries Redwood lève 350 millions de dollars auprès d'Eclipse Ventures et de Nvidia
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de recyclage de batteries Redwood Materials a annoncé jeudi avoir bouclé un tour de table de 350 millions de dollars mené par la société de capital-risque Eclipse Ventures, avec la participation de nouveaux investisseurs, dont la branche d'investissement de Nvidia

NVDA.O , NVentures.

La levée de fonds pour Redwood intervient à un moment où l'augmentation de l'offre nationale de matériaux critiques est devenue une priorité pour plusieurs pays dans le monde, tandis que l'utilisation croissante des technologies d'intelligence artificielle a entraîné une demande massive d'énergie.

Redwood, basée dans le Nevada, opère dans ces deux domaines - elle récupère des éléments critiques, notamment le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre, en recyclant les batteries, et déploie des systèmes de stockage d'énergie qui fournissent des services de réseau et alimentent les centres de données.

"Il s'agit d'une période charnière à la fois pour Redwood et pour les États-Unis, car la réduction des approvisionnements internationaux se superpose à une croissance intense de la demande intérieure pour ces mêmes matériaux et produits énergétiques", a déclaré la société dans un communiqué.

Fondée en 2017, Redwood est dirigée par le directeur général J.B. Straubel, cofondateur et directeur de Tesla TSLA.O d'Elon Musk. Straubel a également été directeur de la technologie chez Tesla jusqu'en 2019, date à laquelle il a quitté le fabricant de VE pour faire évoluer Redwood.

La société a conclu des partenariats avec des entreprises des secteurs de l'automobile, de la fabrication de batteries et de la technologie, notamment Volkswagen VOWG.DE , Panasonic

6752.T , Toyota 7203.T et Lyft LYFT.O .

Redwood, qui était valorisé à 5 milliards de dollars après une levée de fonds d'un milliard de dollars en août 2023, a déclaré qu'il utiliserait le nouveau capital pour stimuler l'expansion de ses opérations de stockage d'énergie, sa capacité de production de matériaux et sa base d'employés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

LYFT RG-A
20,2600 USD NASDAQ -1,84%
NVIDIA
180,2800 USD NASDAQ -0,49%
TESLA
438,9700 USD NASDAQ -0,82%
VOLKSWAGEN
90,600 EUR XETRA +0,28%
