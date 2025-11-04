 Aller au contenu principal
L'entreprise de logistique Expeditors affiche des résultats en hausse, l'incertitude tarifaire stimulant la demande de courtage
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transitaire mondial Expeditors International of Washington EXPD.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à de forts volumes de fret aérien et à une demande accrue pour ses services de courtage en douane.

Les actions de la société ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges.

Le tonnage de fret aérien d'Expeditors a augmenté de 4 % au cours du trimestre considéré, grâce aux expéditions en provenance d'Asie, alors que la capacité aérienne précédemment limitée s'est relâchée à la suite de l'expiration de l'exemption "de minimis" pour les marchandises entrant aux États-Unis.

La société a également bénéficié d'une demande plus forte pour ses services de courtage, car l'évolution de la politique commerciale des États-Unis sous la présidence de Donald Trump maintient les expéditeurs occupés à sécuriser les dédouanements, une tendance qui a également fait grimper le coût de ces services, selon des sources du secteur .

"Notre activité de courtage en douane continue d'afficher une forte croissance dans le cadre d'une demande soutenue alimentée par un environnement commercial dynamique", a déclaré le directeur général Daniel Wall, ajoutant que l'augmentation des volumes et la complexité des entrées continuent de poser des défis au segment.

Le chiffre d'affaires du segment fret aérien de la société est passé de 986,9 millions de dollars l'année dernière à 1,02 milliard de dollars, tandis que le segment du courtage en douane a enregistré un chiffre d'affaires de 1,13 milliard de dollars, contre 995,6 millions de dollars l'année précédente.

Toutefois, la volatilité des prix et la baisse des volumes d'expédition - de nombreux importateurs ayant avancé leurs commandes en prévision des tarifs douaniers - ont fait chuter les recettes de la division "fret et services maritimes" d'Expeditors à 746,1 millions de dollars, contre 1,02 milliard de dollars l'année précédente.

La société basée à Seattle, Washington, a déclaré des revenus trimestriels de 2,89 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,73 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,64 $ par action, supérieur aux estimations de 1,40 $ par action.

Valeurs associées

EXPEDIT INTL WAS
128,790 USD NYSE +5,07%
