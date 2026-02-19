L'entreprise de location de voitures Avis plonge après un rapport trimestriel décevant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget Group CAR.O ont plongé de 19,2 % pour atteindre leur plus bas niveau en neuf mois, à 99,65 $, tôt jeudi, après que les résultats du quatrième trimestre ont manqué les attentes

** Les actions de CAR CAR.O sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée en deux ans ** La société basée à Parsippany, New Jersey, a annoncé mercredi soir un chiffre d'affaires trimestriel de 2,66 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 2,7 milliards de dollars de l'année précédente, avec une diminution du nombre de jours de location et du chiffre d'affaires par jour; Wall Street avait prévu un chiffre d'affaires de 2,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** L'Ebitda ajusté s'est élevé à 5 millions de dollars, bien en deçà de l'estimation consensuelle de 145,8 millions de dollars

** La perte nette de 856 millions de dollars reflète une dépréciation de 518 millions de dollars et d'autres charges liées à certains véhicules de location EV aux Etats-Unis

** Les actions de la société rivale Hertz HTZ.O ont chuté de 9 % à 4,82 $ jeudi

** La note moyenne des 8 analystes couvrant le titre CAR

CAR.O est "hold"; le PT médian est de 142 $

** Avec ce mouvement sur la séance, l'action a baissé de ~33% au cours des six derniers mois et de ~53% par rapport à son plus haut intraday sur un an de 212,81 $ atteint en juillet

** En comparaison, le Dow Jones Transportation Avg .DJT a gagné près de 25 % au cours des six derniers mois