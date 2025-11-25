L'entreprise de freelancing Upwork grimpe avant l'ajout de S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions d'Upwork UPWK.O ont augmenté de 4,3 % en pré-marché pour atteindre 19,34 $, un plus haut de près de deux mois, alors que la plateforme de marché pour freelances est prête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600

.SPCY plus tard dans la semaine ** UPWK, basé à Palo Alto en Californie, remplacera Premier Inc

PINC.O dans l'indice SPCY à partir du vendredi 28 novembre avant la cloche, a déclaré S&P Dow Jones Indices en fin de journée ** Le fournisseur de services de santé PINC est acquis par la société de capital-investissement Patient Square Capital dans le cadre d'une transaction de 2,6 milliards de dollars qui devrait être conclue aujourd'hui

** UPWK a ~130,65 mln d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars

** Les actions d'UPWK ont augmenté d'environ 15 % au cours de la semaine dernière, ce qui représente une hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année ** Lors de sa journée investisseurs la semaine dernière, la société a prévu une croissance annualisée de 7-9% pour le volume brut de services (GSV), 13-15% pour le chiffre d'affaires et environ 20% pour l'Ebitda ajusté jusqu'en 2028

** 7 analystes sur 11 considèrent UPWK comme un "achat fort" ou un "achat", 4 comme un "maintien"; PT médian de 23 $ en hausse par rapport à 19,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG