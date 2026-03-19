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L'entreprise de drones Unusual Machines chute après avoir lancé une offre d'actions
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du fabricant de composants de drones Unusual Machines UMAC.A ont baissé de 5,4% dans les échanges prolongés à 17,61 dollars, alors qu'il cherche à lever des fonds ** La société basée à Orlando, en Floride, lance une offre d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour augmenter son stock de pièces de drone aux États-Unis et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise

** Dominari Securities et JonesTrading sont les co-agents de placement pour l'offre "best-efforts" ** La société a environ 39 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 725 millions de dollars, selon le prospectus

** Les actions UMAC ont terminé jeudi en baisse de 7,5 % à 18,60 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 46 % ** La semaine dernière, UMAC a fait partie des investisseurs dans un placement privé en rapport avec les plans de mise en bourse de la société de technologie des drones Powerus après une fusion inversée avec Aureus Greenway AGH.O , soutenue par les fils de Trump.

** Les 4 analystes qui couvrent UMAC considèrent l'action comme un "achat"; PT médian de 23 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 22:47:02.

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