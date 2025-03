L'entreprise de défense QinetiQ met en garde contre des retards dans l'attribution de contrats aux États-Unis et au Royaume-Uni ; les actions chutent

La société britannique de défense et de sécurité QinetiQ QQ.L a mis en garde lundi contre des retards dans l'attribution de contrats à court terme aux États-Unis et au Royaume-Uni, où de nouvelles politiques sont mises en œuvre à la suite de changements de gouvernement. Les actions de la société, qui développe et teste des systèmes utilisés dans les secteurs de la défense, de l'espace, du gouvernement et d'autres secteurs, ont chuté de 22,2 % et sont en passe de connaître leur pire journée, après que QinetiQ a déclaré que les retards affecteraient ses revenus. Ses activités de renseignement au Royaume-Uni, qui représentent environ un quart de son chiffre d'affaires, ont subi des retards dans les contrats de courte durée. Des retards ont également été constatés dans son unité Global Solutions, qui représente un autre quart de son chiffre d'affaires et enregistre les contrats de QinetiQ aux États-Unis. QinetiQ est également en train de restructurer ses activités aux États-Unis et prévoit une charge d'environ 140 millions de livres (181,3 millions de dollars) à la fin de l'année. Le reste de ses activités dans le cadre des services EMEA et de la défense britannique affiche toutefois de bonnes performances en raison d'une plus grande exposition à des contrats de plus longue durée, a déclaré la société. Le gouvernement travailliste britannique, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, vise à accélérer la passation des marchés de défense , mais l'industrie attend de connaître les priorités du gouvernement en matière de dépenses dans le cadre d'un réexamen prévu au printemps. Le mois dernier, la Grande-Bretagne a également annoncé une augmentation des dépenses militaires dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Les analystes de Citi ont déclaré dans une note que la situation politique américaine et les retards des contrats britanniques sont susceptibles de créer une incertitude pour l'action QinetiQ à court terme, sans donner plus de détails. La société prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 2 % pour l'année se terminant le 31 mars. Cela implique des ventes d'environ 1,95 milliard de livres, en deçà du consensus des analystes de 2,04 milliards de livres. Pour l'exercice 2026, la croissance devrait s'améliorer légèrement pour atteindre environ 3 % à 5 %, a déclaré QinetiQ, ajoutant qu'elle rachèterait des actions à hauteur de 200 millions de livres au cours des deux prochaines années. (1 $ = 0,7721 livre)

