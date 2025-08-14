L'entreprise de défense Kratos grimpe après que BTIG est devenu optimiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août -

** Les actions de Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O ont augmenté de 5,2 % à 72,34 $ après que BTIG ait relevé le prix de l'action de " neutre " à " achat "

** La société de courtage fixe le PT à 80 $, à égalité avec le niveau le plus élevé de la rue, selon LSEG

** La technologie abordable de KTOS, les solutions prêtes à l'emploi et l'exposition à des domaines prioritaires clés font de KTOS un "bénéficiaire privilégié de la croissance des budgets de défense dans le monde", a écrit BTIG dans une note

** BTIG a déclaré qu'il était convaincu que KTOS pourrait connaître une croissance significative dans son activité Unmanned Systems (KUS) au cours de l'année à venir

** BTIG s'attend à une forte croissance et à une augmentation des marges dans les années à venir, à mesure que les récents contrats remportés par KTOS augmenteront et que les contrats dilutifs seront renouvelés à des prix plus élevés

** Aujourd'hui, 12 des 14 sociétés de courtage considèrent KTOS comme un "fort achat" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; le PT moyen est de 70 $, ce qui représente une hausse par rapport à l'année précédente

pT moyen de 70 $, en hausse par rapport à 52 $ il y a un mois et à 39 $ le 14 juin