L'entreprise de cybersécurité Netskope vise une valorisation allant jusqu'à 6,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Netskope cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 6,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré lundi l'entreprise de cybersécurité basée sur le cloud, signalant l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Les cotations américaines ont rebondi après une chute en avril provoquée par la volatilité du marché due aux droits de douane, les signes de progrès dans les négociations commerciales et la demande de nouvelles cotations ayant rétabli la confiance dans le marché.

La plateforme de billetterie StubHub a également lancé un roadshow pour son introduction en bourse aux États-Unis lundi, visant à lever jusqu'à 851 millions de dollars.

La société Netskope, basée à Santa Clara, en Californie, a déclaré qu'elle vendrait 47,8 millions d'actions, à un prix compris entre 15 et 17 dollars l'unité, pour lever jusqu'à 813 millions de dollars.

Netskope, fondée en 2012, développe des logiciels de sécurité en nuage qui aident les entreprises à protéger leurs applications, leurs sites web et leurs données contre les cybermenaces.

L'augmentation du nombre de cyberattaques sophistiquées et le passage rapide aux plateformes en nuage ont renforcé les craintes de violations et de perturbations opérationnelles, suscitant l'intérêt des investisseurs pour les entreprises de cybersécurité dotées d'IA qui promettent des défenses plus solides dans une économie de plus en plus numérisée.

Elle est en concurrence avec des entreprises plus importantes, notamment Palo Alto Networks PANW.O et Zscaler

ZS.O , sur le marché des services d'accès sécurisé à la périphérie (SASE).

Le marché des SASE devrait atteindre 25 milliards de dollars d'ici 2027, contre 7 milliards de dollars en 2022, selon le rapport 2023 de Gartner .

Les clients de la société vont des PME aux grandes entreprises, y compris le concepteur de puces mobiles Qualcomm

QCOM.O et la banque canadienne BMO BMO.TO .

Netskope a été évaluée à 7,5 milliards de dollars lors d'un cycle de financement de 2021 mené par ICONIQ, avec d'autres investisseurs tels que Sequoia et Accel.

La cotation intervient un an après les débuts new-yorkais de son rival Rubrik RBRK.N , dont les actions ont plus que doublé depuis son entrée en bourse.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Netskope sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NTSK".