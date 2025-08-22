L'entreprise de cybersécurité Netskope révèle une hausse de 30,7 % de son chiffre d'affaires lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

Netskope a enregistré une hausse de 30,7 % de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de l'exercice 2026, tandis que sa perte nette s'est réduite, a révélé vendredi la société de cybersécurité dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

La fenêtre d'introduction en bourse de l'automne s'annonce chargée, avec une série de sociétés émettrices qui s'apprêtent à s'introduire en bourse après le ralentissement saisonnier de l'été.

L'introduction en bourse de Netskope, société basée à Santa Clara (Californie), devrait permettre de lever plus de 500 millions de dollars, ce qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 5 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters en mai .

Netskope a enregistré une perte nette de 169,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 328,5 millions de dollars au cours du semestre clos le 31 juillet, contre une perte nette de 206,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 251,3 millions de dollars un an plus tôt.

"La cybersécurité fait non seulement partie intégrante de l'avenir, mais elle est également l'un des domaines technologiques les plus prévisibles, ce qui devrait donner confiance aux investisseurs dans la trajectoire à long terme de Netskope", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez IPO Boutique.

"En outre, les preneurs fermes ont récemment fixé des valorisations attrayantes pour des introductions en bourse comparables, ce qui a contribué à faciliter les débuts et devrait renforcer l'intérêt des investisseurs pour l'offre de Netskope."

Les actions de la société de cybersécurité Rubrik RBRK.N ont plus que doublé depuis son introduction en bourse à New York l'année dernière.

Fondée en 2012, Netskope fournit des logiciels de sécurité basés sur le cloud qui aident les entreprises à protéger les applications, les sites web et les données contre les cybermenaces.

La clientèle de Netskope s'étend des grandes entreprises aux PME, y compris le concepteur de puces mobiles Qualcomm QCOM.O et la banque canadienne BMO BMO.TO .

En 2021, Netskope a levé 300 millions de dollars à une valeur de 7,5 milliards de dollars lors d'un tour de table dirigé par la société d'investissement ICONIQ. Parmi ses principaux bailleurs de fonds figurent également les sociétés de capital-risque Lightspeed Venture et Accel.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Netskope, qui a fait appel à plus de 10 banques de Wall Street pour son introduction en bourse, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NTSK".