L'entreprise de cybersécurité Netskope relève la fourchette de prix de son introduction en bourse et vise une valorisation de 7,26 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'objectif d'évaluation au paragraphe 1, détails dans l'ensemble du document)

La société de cybersécurité Netskope a revu à la hausse la fourchette de prix proposée pour son introduction en bourse aux États-Unis et vise désormais une valorisation pouvant atteindre 7,26 milliards de dollars, a-t-elle déclaré mardi.

La société basée à Santa Clara, en Californie, cherche désormais à lever jusqu'à 908,2 millions de dollars en vendant 47,8 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 17 et 19 dollars. En comparaison, son objectif de prix précédent se situait entre 15 et 17 dollars l'unité.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Netskope sera cotée au Nasdaq sous le symbole « NTSK ».