Tesla règle le litige relatif à l'accident survenu en Californie en 2019 avant le procès devant un jury, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 22:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a conclu un accord confidentiel pour résoudre un procès intenté par la famille d'un adolescent qui a été tué dans un accident en Californie en 2019 impliquant un véhicule Model 3 en pilotage automatique, a rapporté Bloomberg News mardi.

L'accord marque la dernière action prise par l'entreprise dirigée par Elon Musk pour éviter un procès devant un jury à propos d'un accident mortel. Le fabricant de véhicules électriques a réglé plusieurs autres affaires impliquant ses véhicules et sa technologie de conduite autonome.

Le procès devait commencer dans environ un mois dans la Cour supérieure du comté d'Alameda, selon le rapport.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de la part de Reuters.

Véhicules électriques

Valeurs associées

